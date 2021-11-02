بايدن نائمًا في قمة المناخ.. وساخرون: ربما كان يصلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود

أظهر مقطع مصور للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو في أثناء جلسة قمة الأمم المتحدة للمناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، مما أثار انتقادات واسعة.

وهاجم برنامج "The Five" الذر يُعرض على قناة "Fox News" "فوكس نيوز" الأمريكية، إن غفوة الرئيس لم تستمر فقط بضع ثوان كما أظهرها الفيديو بل استمرت لأكثر من ذلك.

من جانبه قال السياسي الأمريكي هارولد فورد الابن ساخرًا في أحدث: "ربما كان الرئيس يمارس حقه في الصلاة".

بينما قال المحلل السياسي المحافظ جيسي واترز"هذا ما سيقتلنا جميعًا في غضون سنوات". "يبدو غريبا أن الرئيس ينام في مؤتمر تغير المناخ في أوروبا بينما يعاني الأمريكيون من ارتفاع أسعار الغاز هنا".

وأضاف واترز أن مسار سفر بايدن في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 لم يكن مخططًا له بطريقة صديقة للبيئة.

واستطرد: "الرئيس - في محاولة لإنقاذ الكوكب - جال حول روما في موكب من 85 مركبة.. ليستهلك كميات كبيرة من الغاز قبل هذه القمة الكبيرة"، بحسب "فوكس نيوز"

قال واترز إنه بينما كان بايدن يحاول إقناع العالم بخطاب قوي حول المناخ، لم يكن الأمريكيون معجبين بالرئيس. قال واترز: "إنه لا يثير إعجاب أي شخص هنا في المنزل".

كان الرئيس بايدن شدد على أهمية التصدي للتغيّر المناخي، إذ قال في خطاب ألقاه خلال رحلته إلى أوروبا "هذا تحدٍ لحياتنا. التهديد الوجودي، تهديد للوجود البشري كما نعرفه. وكل يوم نؤخر نزيد تكلفة التقاعس عن العمل. لذا، حان وقت الرد على دعوة التاريخ."

وانتقدت الصحفية الأمريكية ساندرا سميث في تعليقها على الفيديو لبرنامج "The Five"، قائلة: "الهدف الأساسي من تواجدك هناك هو أن تقول استيقظوا- هذا أمر ملح."

وأضافت سميث "هذه مشاكل ملموسة جدا للشعب الأمريكي وهذا ليس جيدا بالنسبة للرئيس".

وأظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الإثنين أن نصف الديمقراطيين يقولون إنهم لا يريدون بايدن أن يتصدر قائمة المرشحين لعام 2024.