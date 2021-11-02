"عيانة اقعدي في البيت".. القصة الكاملة لواقعة "طفلة الأنسولين" بالقليوبية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واقعة بطلتها الطفلة رودينا محسن مريضة "سكر"، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد منعها من تناول جرعة أنسولين، ومطالبتها بالمكوث في المنزل.

وقالت "منار" شقيقتها الكبرى: "أختي ملهاش حد في الدنيا غيري، خاصة بعد وفاة والدي، وهي في سن صغير، وما حدث معها داخل المدرسة أثر في نفسيتها بشكل كبير، وجرى حل المشكلة مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بعد زيارة وفد من المديرية لها بالمنزل وتكريمها".

وأضافت "منار"، أن شقيقتها مولودة بمرض "السكر"، وكان لها شقيق اخر توفى بنفس المرض، وأنه بعد وفاة والدي أخذت عهد على نفسي برعايتها وتربيتها، ومنذ ذهابها للمدرسة وهي تتعرض للتنمر بسبب مرضها، واعترضوا على دخولي لإعطائها جرعة الأنسولين، وعندما تحدثت مع إدارة المدرسة قالوا لي "عيانة تقعد في البيت".

وأوضحت "منار"، أن كل ما تطلبه هو معاملة "رودينا"، مثل باقي أقرانها لعدم شعورها بنقص بسبب مرضها، وقد وعد مسئولي الإدارة التعليمية بحسن معاملتها.

وقال أحمد حشيش مدير الإدارة التعليمية بالخصوص، إن ما حدث مع الطفلة "رودينا" سوء تفاهم وجرى حل المشكلة على الفور، والاتصال هاتفيًا بشقيقة "رودينا" لتسهيل تقديم الرعاية الكاملة لها.

وأضاف "حشيش"، أن شقيقة رودينا كانت تنتظرها بالمدرسة لقياس السكر لها كل فترة، والإشراف طلب منها الخروج من المدرسة ليتابع الطلاب يومهم الدراسي دون العلم بمشكلتها.