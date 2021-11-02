أثيوبيا تدعو مواطنيها لاستخراج تراخيص بحمل السلاح بعد تلويح بـ”الزحف نحوها”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 12:27 مساءً

أفادت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، بأن سلطات العاصمة أديس أبابا، دعت المواطنين يوم الثلاثاء، إلى استخراج تراخيص بحمل السلاح في اليومين المقبلين، وذلك بعد أن قالت قوات تيغراي إنها تفكر في الزحف إلى هناك.

وأضافت وسائل الإعلام أنه تم اعتقال أشخاص حاولوا إحداث فوضى، وذلك دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكان متحدث باسم قوات إقليم تيغراي الإثيوبي المتمردة، قال أمس الإثنين، إنها انضمت إلى قوات من إقليم أورومو تقاتل _أيضا_ الحكومة المركزية، مضيفا أنهم يدرسون الزحف إلى العاصمة.

وتابع جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ”انضممنا إلى جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو/ جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيغراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى أديس أبابا“.

ويتصاعد الصراع بين أديس أبابا وقوات تيغراي، وفيما تعلن الأخيرة سيطرتها على مدن جديدة، تنفي الحكومة ذلك.

وكانت ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ أعلنت، الأحد الماضي، سيطرتها على بلدة كومبولتشا الإثيوبية، لكن الحكومة نفت ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو خلال مؤتمر صحفي ”ثمة معارك عنيفة حاليا على جبهتي ديسي، وكومبولتشا“.

وتمثل السيطرة على ”كومبولتشا“ خطوة كبيرة في عمليات المتمردين في الحرب المستمرة منذ قرابة العام، بعد استعادتهم السيطرة على معظم إقليم تيغراي من القوات الفيدرالية، في حزيران/ يونيو الماضي.

كما نفى تولو، مجددا، سيطرة المتمردين على مدينة ديسي، التي قالت قوات المتمردين في إقليم تيغراي، السبت، إنها سيطرت عليها.