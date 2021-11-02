سماع دوي انفجارين وإطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الثلاثاء، أن انفجارين وقعا في المنطقة رقم 10 في مدينة كابل.

فيما أفاد شاهد بسماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

إلى ذلك، قال مصدر طبي في المستشفى لفرانس برس “أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى ثم إطلاق نار”، وبعد دقائق قليلة سمع دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية، أو سبب الانفجارين.

وكانت العاصمة شهدت خلال الفترة الماضية عدة تفجيرات طال بعضها مساجد خلال تواجد المصلين فيها، كما شهدت مناطق أخرى استهدافات بعبوات ناسفة لآليات تابعة لعناصر طالبان أو الشرطة، التي باتت منذ منتصف أغسطس الماضي خاضعة لسلطة الحركة التي سيطرت على البلاد.