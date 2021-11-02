أبرز ما قاله الرئيس الأمريكي أمام قمة المناخ بغلاسكو

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام قمة المناخ في غلاسكو اليوم إن بلاده أطلقت خطة لوقف تدهور حالة الغابات.



وأضاف بايدن خلال كلمته أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع المستثمرين في القطاع الخاص للدفع نحو الحفاظ على البيئة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحفاظ على الغابات والنظام البيئي يجب أن يكون هدفا لنا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون مثالا يحتذي به في مجال الحفاظ على الغابات.

ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة، في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها cop26، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من العام الجاري 2021.

وتتعلق الآمال على قمة غلاسكو للمناخ، للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والوصول بها إلى درجة ونصف، بعد أن بلغت درجتين.

وتتضمن أجندة القمة صياغة كتاب للقواعد من المفترض أن تتقيد به الدول من أجل تنفيذ اتفاق باريس.

وكجزء من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، اتفقت الدول على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة حرارة الأرض في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وتضمنت الاتفاقية تقديم الدول لخطط العمل الخاص بها وكيفية تحقيق أهدافها، وهذا ما ستجري مناقشته في القمة المنتظرة.

واعتبر رئيس قمة المناخ ألوك شارما، أن مؤتمر غلاسكو هو الأمل الأخير فيما يخص حصر الاحترار العالمي بدرجة ونصف الدرجة المئوية.