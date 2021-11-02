البنك المركزي العراقي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان

بغداد - ياسين صفوان - أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، زيادة تخصيصات قطاع الاسكان

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قرر زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (٢,٦) ترليون دينار عراقي، وقد تم توزيع المبالغ بواقع (١,٥) تريليون دينار للمصرف العقاري، و(١,١) تريليون دينار لصندوق الإسكان".

يُذكر أن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الإسكان أسهمت في حل جانب مهم من أزمة السكن في العراق واحدثت تنمية اقتصادية كبيرة.