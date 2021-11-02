شاهد.. لحظة انهيار رحمة رياض على المسرح أمام الجمهور

بغداد - ياسين صفوان - تأثرت المغنية العراقية رحمة رياض خلال حفلها ضمن مهرجان بابل الدولي، يوم السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول.



وظهرت رحمة في مقطع فيديو متداول، وهي تتحدث إلى الجمهور، قائلة: “يا حلو طلتكم ووجودكم وحسكم” ليشتعل حماس الجمهور، وهو ما أثار المغنية العراقية التي غطّت وجهها بكفيها، قبل أن تدير ظهرها لتتمالك نفسها.

بعد ذلك عادت رحمة لتتحدث إلى الجمهور، مؤكدة أنها سعيدة للغاية، قائلة: “والله والله فرحانة فوق ما تتخيلون”.

وجرى تداول المقطع الذي يصور هذه اللحظة المؤثرة على نطاق واسع عبر السوشال ميديا،حيث تعاطف معها عدد كبير من المتابعين.

لكن أكثر ما لفت الانتباه، هو التعليقات التي أشارت إلى أن “بكاء رحمة من دون دموع”.

فبررت إحدى مستخدمات إنستغرام موقف رحمة رياض، معلقة: “ما انهارت لكن أکید تأثرت بحب الجمهور لها.. أکید استانست وتأثرت مو لازم تبکي انتم اشگد اتحبون الحزن ولبکی ولحکی المو زین عل ناس انتو من شنو مخلوقین من حقد”.

وكانت رحمة أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان بابل الدولي بالعراق، ووجهت رسالة إلى جمهورها هناك، قائلة: “أهلي وناسي وحبايبي مشتاقة نلتقي من جديد على مسرح مهرجان بابل الدولي”.

وافتتح مهرجان بابل الدولي الذي استمر لمدة 5 أيام، يوم الخميس الماضي، وشارك فيه مجموعة مع المطربين العراقيين والعرب البارزين، ومنهم: حاتم العراقي، وحسام الرسام، ورحمة رياض أحمد، وشمس الكويتية، ونوال الزغبي، وهاني شاكر، وغيرهم.

وشهد المهرجان إلى جانب الفقرات الغنائية، عرض أزياء بابلي وفعاليات طيران شراعي ومناطيد وفعاليات ثقافية وأدبية وفنية.

وتقام فعاليات المهرجان على المسرح البابلي الذي يعود لحقبة الإسكندر المقدوني. ويسع المسرح 3 آلاف شخص، علمًا أن مدينة بابل تعتبر من أقدم الأماكن التاريخية المأهولة على الكوكب، ويزيد عمرها على 4 آلاف عام.