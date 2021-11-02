لماذا طلبت الصين من مواطنيها تخزين كميات كافية من الاحتياجات الأساسية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة الصينية طلبت من العائلات الاحتفاظ بمخزون من الاحتياجات اليومية الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن طلب الحكومة الصينية يأتي تحسباً لحالة الطوارئ، وذلك بعدما أدى تفشي وباء كورونا والأمطار الشديدة غير المعتادة إلى ارتفاع فى أسعار الخضروات بشكل أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وأشارت "رويترز" إلى أن التوجيه الصادر من وزارة التجارة أثار بعض المخاوف على منصات السوشيال ميديا الصينية من أن الأمر ربما يكون له علاقة بالتوتر المتزايد مع تايوان.

ولفتت الوكالة إلى ما نشرته صحيفة "إيكونوميك ديلي" اليومية، المدعومة من الحزب الشيوعي، حيث طالبت رواد الانترنت بعدم الإفراط في الخيار، مؤكدة أن الغرض من التوجيه هو ألا يفاجئ المواطنين في حال حدوث إغلاق في منطقتهم.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً، أمس الاثنين، حثت فيه السلطات المحلية على القيام بعمل جيد لضمان الإمداد واستقرار الأسعار، وأن تقدم أي تحذيرات مبكرة لأي مشكلات تتعلق بالإمدادات.

ونوّهت "رويترز" إلى أن الحكومة الصينية عادة ما تقوم بجهود لتعزيز إمدادات الخضروات الطازجة ولحم الخنزير استعداداً لأهم العطلات الصينية وهي السنة القمرية الجديدة، والتي تبدأ في أوائل فبراير العام المقبل، مؤكدة أن هذه الجهود أصبحت أكثر إلحاحاً هذا العام بعدما أدت الطقس القارس في أوائل أكتوبر إلى تدمير محاصيل فى تشاندونج، أكبر منطقة لزراعة الخضروات فى البلاد، وفى ظل امتداد تفشى إصابات كورونا فى الشمال الغربى إلى الشمال الشرقى للبلاد بما يهدد بتعطيل إمدادات الغذاء.