تعرف على أسعار الذهب اليوم في البحرين الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في البحرين، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، رغم ارتفاع المعدن الأصفر النفيس بالبورصات العالمية.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، نحو 21.76 دينار (57.70) دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 19.04 دولار (50.49 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في البحرين، عند 16.32 دينار (43.28 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي اليوم الثلاثاء في البحرين، فقد بقى سعر جرام الذهب عيار 14 عند 12.69 دينار (33.69 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في البحرين، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، نحو 676.60 دينار (1795 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب عند فتح تعاملات الثلاثاء في البحرين، نحو 152.29 دينار (403.92 دولار).

وواصلت أسعار الذهب الثلاثاء، ارتفاعها في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.

وسجل السعر الفوري للذهب 1816.7 دولار للأونصة. وبلغ إجمالي النمو 0.18%. مستوى السعر هذا أعلى بنسبة 4.24% من متوسط سعر الذهب الذي لوحظ في آخر 30 يومًا (1739.7 دولار أمريكي).

وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا "سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب".

من بين المعادن النفيسة الأخرى، شهد سعر الفضة اليوم انخفاضًا. تراجع سعر الفضة بنسبة 0.06% إلى 25.2 دولار للأونصة.

علاوة على ذلك، أظهر سعر البلاتين ارتفاعًا طفيفًا، حيث زاد المعدن الثمين بنسبة 0.05% إلى 1078 دولارا للأونصة.