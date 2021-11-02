شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر 88 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الفنان السوري صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما.

الفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.