شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية تطلق عملية كبرى لمكافحة تهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الشرطة الإيطالية عشرات الأشخاص في عملية كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات، بمدينة باليرمو جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء.

وأفادت "أنسا" بأنه تم إصدار أوامر اعتقال ضد 58 مشتبها بهم في ارتكاب جرائم تتعلق بإنتاج المخدرات والاتجار بها.

واستهدفت العملية تنظيما متهما بإدارة تجارة المخدرات في حي سبيروني في المدينة التي تقع بجزيرة صقلية.

ووفقا للسلطات، يدير التنظيم تجارة المخدرات المختلفة بداية من الكوكايين حتى الميتامفيتامين والماريجوانا.