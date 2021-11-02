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انفجارات بالقرب من مستشفى عسكري في كابول

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارين قويين أعقبهما صوت إطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت رويترز ان "تم سماع دوي انفجارين قويين أعقبهما صوت إطلاق رصاص في العاصمة الأفغانية كابل".

 

وأفاد شاهد العيان بأن الانفجار الذي نفذه انتحاري، تبعه إطلاق نار في محيط موقع الحادث، ولم يتم الكشف بعد عما إذا كان الانفجار أسفر عن ضحايا أو مصابين.

 

كما تحدث المصدر عن وقوع انفجار ثان.

 

وبحسب ما نشر موقع "Etilaatroz"، فإن انفجارا وقع في مشفى "وزير أكبر خانا" ويسمع دوي إطلاق نار في محيط المشفى.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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