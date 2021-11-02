صولة امنية جديدة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، ضبط 4 اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة و 17 متسولاً و 5 عجلات عليها اشارات حجز في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم ضبط 4 اشخص وبحوزتهم مواد مخدرة و 17 متسولاً و 5 عجلات عليها اشارات حجز في العاصمة بغداد".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية وكارتات تعبئة رصيد في بغداد.