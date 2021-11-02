انت الان تتابع خبر الكشف عن حصيلة اهم نشاطات قيادة شرطة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف ومتابعة ميدانية لقائد شرطة بغداد اللواء الركن (ماجد فالح الموسوي)، تمكنت مفارز شرطة بغداد من:

-القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب ( ٧ )

-القبض على متهم مطلوب وفق المادة (2) ارهاب دگة عشائرية ( ٢ )

-القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ( ٩٧٥ )

-القبض على متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة ( ٩٨ )

-القبض على متهم بالقتل ( ٤ )

-القبض على متهم بالسرقة ( ٣ )

-مذكرة احضار ( ٣٠١ )

-القبض على مشتبه بهم وبحوزتهم سلاح ( ٣ )

-متهمين تم تأمينهم أمام القضاء ( ١٣١١ )

-نصب سيطرات ( ٧٥٦ )

-القبض على مخالف مع عجلة ( ٢٢٨ )

-تأمين حماية ( ١٣١ )

-إزالة تجاوزات ( ٨٣٢ )

-القبض على وافدين عرب وأجانب لانتهاء مدة الإقامة ( ٣١ )

-القبض على مطلقي العيارات النارية ( ٢ )

-ضبط دراجة مع مخالف ( ٧٢ )

-العثور على فتاة ضالة ( ٣ )

-القبض على فتاة هاربة ( ١ )

-نقل احداث الى الطب العدلي لفحصهم (٣٠)

-نقل احداث الى المحاكم (٢٤)

