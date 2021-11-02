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الكشف عن حصيلة اهم نشاطات قيادة شرطة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف ومتابعة ميدانية لقائد شرطة بغداد اللواء الركن (ماجد فالح الموسوي)، تمكنت مفارز شرطة بغداد من:
-القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب ( ٧ )
-القبض على متهم مطلوب وفق المادة (2) ارهاب دگة عشائرية ( ٢ )
-القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ( ٩٧٥ )
-القبض على متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة ( ٩٨ )
-القبض على متهم بالقتل ( ٤ )
-القبض على متهم بالسرقة ( ٣ )
-مذكرة احضار ( ٣٠١ )
-القبض على مشتبه بهم وبحوزتهم سلاح ( ٣ )
-متهمين تم تأمينهم أمام القضاء ( ١٣١١ )
-نصب سيطرات ( ٧٥٦ )
-القبض على مخالف مع عجلة ( ٢٢٨ )
-تأمين حماية ( ١٣١ )
-إزالة تجاوزات ( ٨٣٢ )
-القبض على وافدين عرب وأجانب لانتهاء مدة الإقامة ( ٣١ )
-القبض على مطلقي العيارات النارية ( ٢ )
-ضبط دراجة مع مخالف ( ٧٢ )
-العثور على فتاة ضالة ( ٣ )
-القبض على فتاة هاربة ( ١ )
-نقل احداث الى الطب العدلي لفحصهم (٣٠)
-نقل احداث الى المحاكم (٢٤)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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