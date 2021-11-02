إلى الجمهور العراقي.. تعرف على آلية التواجد في كأس العرب

اعتمدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث نظام بطاقة المشجع، خلال بطولة كأس العرب 2021، وسيتعين على جميع حاملي تذاكر المباريات استصدار بطاقة المشجع الإلزامية للدخول إلى جميع مباريات البطولة، والتي ستنطلق في الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وحتى الـ18 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

و"بطاقة المشجع" هي بطاقة تعريف ذكية، ستمنح مميزات كثيرة للمشجعين، من بينها استخدام وسائل النقل العام بالمجان، إضافة إلى خدمات أخرى، سيكشف عنها أثناء سير البطولة.

واعتمدت السلطات في قطر "بطاقة المشجع"، بمثابة تأشيرة دخول بالنسبة للقادمين من خارج الدوحة، في تجربة فريدة يتم استخدامها للمرة الأولى، من أجل استقبال المشجعين العرب، مع اعتماد التأشيرة متعددة الدخول، ويمكن للحاصلين عليها استخدامها أثناء وقت البطولة، بشرط جواز سفر رسمي ومعترف به من السلطات القطرية.

وتمثل "بطاقة المشجع" فرصة جيدة للجماهير العراقية، الراغبة بمساندة منتخبها في البطولة، بالتواجد في الحدث العربي المنتظر، وذلك لسهولة الحصول على تأشيرة الدخول، بمجرد إكمال الشروط والتعليمات المطلوبة.

ويجب على الراغبين بالحضور للدوحة من العراق أو خارجه، الحصول أولاً على تذاكر إحدى المباريات على الأقل، وذلك بشرائها من الموقع الرسمي للفيفا: FIFA.com/tickets

وبعد الحصول على رقم طلب التذكرة، يجب عليك التسجيل في موقع بطاقة المشجع، وتدوين جميع المعلومات المطلوبة: https://fac21.qa

يجب أن تمتلك جواز سفر صالح ومعترف به من السلطات القطرية، مع وجود شهادة صحية تثبت تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وسيتم الإجابة على طلبك من خلال الإيميل الإلكتروني، ورقم الهاتف المعتمدين، أثناء عملية التسجيل.