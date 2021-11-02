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القبض على 4 متهمين بـ'الدكة العشائرية' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بارتكاب الدكة العشائرية مع ضبط أسلحتهم في مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين بالدكة العشائرية في (مدينة الصدر) مع أسلحتهم".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء (6) الفرقة الثانية شرطة اتحادية من ضبط أسلحة واعتدة مختلفة خلال عملية بحث وتفتيش في منطقة (الملحانية) ضمن قاطع المسؤولية، بحسب البيان".


وأكد البيان، "إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

وأكدت قيادة عمليات بغداد " اتخاذ الإجراءات الحازمة مع هكذا حالات والتعامل معها وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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