شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 247 مليونا و868 ألفا و464 مصابا، حتى صباح الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و20 ألفا و709 حالات، فيما تعافى 224 مليونا و574 ألفا و790 حالة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة، الإثنين، ارتفاعا من 933 إصابة و59 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة".

قال المكتب الإعلامي لحكومة البحرين، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وذكر بيان نقلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، أن القرار جاء بعد أن أظهرت دراسة شملت 3100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة حصلوا على اللقاح أن نسبة فعاليته بلغت 90.7 %.

وأضاف البيان "لم يتم اكتشاف أي آثار جانبية شديدة في الدراسة الجارية".

وأفاد البيان بأن البحرين ستحصل على جرعات من الشركة المصنعة لتلك الفئة العمرية اعتبارا من بداية عام 2022.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية, 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، بأن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1274017، منها 22564 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28466، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1222987 حالة.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 17132 إصابة ‏جديدة، و159 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 45,889,173، و‏الوفيات 743,926.

سجلت تونس 29 إصابة جديدة بكوفيدـ 19، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان ، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 712776 ، والوفيات 25244.

سجّلت بريطانيا 40,077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و40 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.