الصين تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت اللجنة، في بيان، إنها سجلت 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 92 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 54 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 59 إصابة قبل يوم.

وأضافت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13، انخفاضا من 24 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وأظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية، أن الصين قدمت نحو 5.4 مليون جرعة من لقاحات كوفيد -19 في الأول من نوفمبر ليصل العدد الإجمالي للجرعات التي تم تناولها إلى 2.279 مليار جرعة.