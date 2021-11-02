الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير الشاب سعود بن عبدالرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توفي، الثلاثاء، الأمير الشاب سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وبحسب الديوان، سيُصلّى على ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وغرّد الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر تويتر: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعاه الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر وارحم أخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنة واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا، يا طيبك ويا كبر فقدك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير السعودي الراحل هو ابن عبدالرحمن بن عبد العزي، نائب وزير الدفاع والطيران السابق في السعودية، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.

ولم يعلن رسميًا عن سبب وفاة الأمير السعودي الشاب، لكن يُعتقد أنه توفي بعد صراع مع السرطان.

وكان سعود معروفًا بالخلق والتواضع وعلاقاته الطيبة مع الناس، وتقديم يد العون بحال استطاع ذلك.