بسبب عجز المُعلمين.. إضراب طالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، تفاصيل واقعة إضراب عدد من الطالبات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، "stem"، وأكدت أن المشكلة في طريقها للحل.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تعاني من عجز في المعلمين، وهو ما دفع الطالبات للإضراب، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المعلمين بدأوا في الوصول للمدرسة اليوم الثلاثاء، بعد صدور نشرة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن معلمي المدرسة الذين صدرت لهم نشرة بالنقل إلى مدرسة المتفوقين قادمين مختلف محافظات الجمهورية، اثنين فقط منهم من سوهاج، وجرى الإخلاء لهما اليوم وتوجها إلى مدرسة المتفوقين.

وتابع "أبو زيد" أن المدرسة بها 90 طالبة في الفرقتين الأولى والثانية، 11 من سوهاج وباقي الطالبات من مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "stem"بمدينة سوهاج الجديدة مُقامة على مساحة 11225 متر مربع، وتضم "9 فصول دراسية، و10 معامل كيمياء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات"، وتوجد بها غُرف إقامة للطالبات، وقاعات للطعام، وقاعات للاستذكار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 6 ملايين و300 ألف جنيه.