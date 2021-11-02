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بالصور: “طالبان” تنظم استعراضا عسكريا يظهر مقاتليها في هيئة جديدة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

عناصر من طالبان

نشرت حركة “طالبان” مجموعة من الصور الحديثة توثق استعراضا عسكريا، يظهر عناصر قواتها بمظهر وهيئة جديدتين .

ونشر نائب المتحدث باسم حركة “طالبان”، إنعام الله سمنكاني، الصور في صفحته على “تويتر”، وأرفقها بنص قال فيه، إن “الكفاح المقدس من أجل حراسة وتقوية النظام الإسلامي هو المهمة الأساسية لهذه القوات”.

وأطلق على هذه القوات تسمية “القوة الفاتحة التي يدافع جنودها المخلصون عن دينهم وأرضهم وشعبهم ونظامهم الإسلامي”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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