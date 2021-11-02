الولايات المتحدة وأندونيسيا تحضان ميانمار على إطلاق سراح السجناء السياسيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 8:59 صباحًا

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، المجلس العسكري في ميانمار إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في البلاد، حسبما قال البيت الأبيض.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد أعرب الرئيسان عن “قلقهما بشأن الانقلاب في ميانمار (بورما سابقا)، واتفقا على ضرورة وقف الجيش البورمي للعنف، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتوفير عودة سريعة إلى الديمقراطية”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن وويدودو سلطا أيضا الضوء، خلال اجتماعهما على هامش قمة المناخ “كوب 26” في غلاسكو، على “حرية البحار” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في انتقاد للوجود القوي للصين هناك.

وعبر بايدن عن “دعمه” لموقف رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن بورما.

وكان قادة دول الرابطة عقدوا قمتهم في تشرين الأول/أكتوبر، غير أن بورما رفضت إرسال ممثل لها إلى القمة في أعقاب قرار الرابطة استبعاد رئيس المجموعة العسكرية من حضورها.