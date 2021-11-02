الملكة إليزابيث مخاطبة قادة العالم: حان وقت ترجمة الأقوال إلى أفعال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 8:32 صباحًا

رحبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بقادة العالم المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في رسالة مصورة مسجلة مسبقا، بقولها “تحول وقت الكلام الآن إلى وقت العمل”.

وفي الرسالة المصورة التي عرضت يوم الاثنين، أثناء مراسم استقبال رؤساء الدول والحكومات، قالت الملكة إنها تأمل في أن يكون المؤتمر “واحدا من المناسبات النادرة التي تتاح فيها للجميع فرصة الارتقاء فوق سياسة هذه اللحظة، وان يظهروا حنكة سياسية”.

وأضافت في المقطع المصور الذي تم تسجيله، يوم الجمعة الماضي، بقصر ويندسور: “أظهر التاريخ أنه عندما تجتمع الدول من أجل قضية مشتركة يكون هناك دائما مجال للأمل”.

وفي ثناء على زوجها الراحل الأمير فيليب، قالت الملكة إنها تسعد دائما باستقبال وفود حماية البيئة لأنها كانت قضية قريبة إلى قلب فيليب.

وفي تعبير علني نادر عن العواطف، قالت الملكة إنها “لا يمكن أن تكون أكثر فخرا” لأن عمل الأمير فيليب من أجل البيئة مستمر من خلال عمل نجلهما الأكبر الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام.

وكان من المقرر أن تحضر الملكة البالغة من العمر 95 عاما قمة غلاسكو، لكنها اضطرت لإلغاء حضورها بعد أن نصحها الأطباء بالراحة وعدم السفر.

وخضعت الملكة مؤخرا لفحوص طبية وأمضت ليلة في مستشفى بلندن، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها المستشفى منذ سنوات، بحسب أسوشييتد برس.