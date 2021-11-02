نيجيريا.. 6 قتلى و100 مفقود في انهيار مبنى سكني

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أعلن رئيس خدمات الطوارئ الحكومية في نيجيريا، الثلاثاء، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في لاجوس، بعد انهيار مبنى مرتفع قيد الإنشاء.



وأفاد المسؤول أولوفيمي أوكي أوسانيينتولو ببدء جهود البحث عن ناجين من الحادث الذي وقع في وقت متأخر، الإثنين.

ويقول شهود عيان إن ما يصل إلى 100 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار المبنى السكني الفاخر، ما أدى إلى محاصرة العمال تحت الأنقاض.

ويقع المبنى المكوّن من 25 طابقاً في حيّ إيكويي، والذي يعد من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزاً في لاجوس التي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

وحسب السكان والعاملين في الموقع، فقد كان عشرات الأشخاص بالداخل عندما انهار المبنى.

وقال لطيف شيتو أحد العاملين في المبنى: "خرجت لأشتري الطعام ورأيت المبنى ينهار"، متابعاً: "أشعر بالسوء الشديد لأن الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات".

وتتكرر حوادث انهيار المباني في لاجوس، بسبب استخدام مواد بناء دون المستوى المطلوب وسوء أعمال البناء.

وفي مارس 2019، انهار مبنى يضم مدرسة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين. وكان معظم الضحايا من تلاميذ المدرسة.