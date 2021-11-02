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البحرين تقر لقاح فايزر لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

قال المكتب الإعلامي لحكومة البحرين، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

 

وذكر بيان نقلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن القرار جاء بعد أن أظهرت دراسة شملت 3100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة حصلوا على اللقاح أن نسبة فعاليته بلغت 90.7 %.

 

وأضاف البيان "لم يتم اكتشاف أي آثار جانبية شديدة في الدراسة الجارية".

 

وأفاد البيان بأن البحرين ستحصل على جرعات من الشركة المصنعة لتلك الفئة العمرية اعتبارا من بداية عام 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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