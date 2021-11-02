البحرين تقر لقاح فايزر لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

قال المكتب الإعلامي لحكومة البحرين، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.



وذكر بيان نقلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن القرار جاء بعد أن أظهرت دراسة شملت 3100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة حصلوا على اللقاح أن نسبة فعاليته بلغت 90.7 %.

وأضاف البيان "لم يتم اكتشاف أي آثار جانبية شديدة في الدراسة الجارية".

وأفاد البيان بأن البحرين ستحصل على جرعات من الشركة المصنعة لتلك الفئة العمرية اعتبارا من بداية عام 2022.