شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعلن وجود إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء وجود حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في طائر بري للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مما أثار مخاوف بشأن احتمال انتقال المرض إلى مزارع الدواجن.

تم العثور على أحدث حالة في مدينة تشونان بوسط مقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية ، وهي أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور منذ 30 مارس هذا العام ، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.

ورفعت الوزارة التحذير إلى أعلى مستوى باللون الأحمر ونفذت إجراءات الحجر الصحي والسلامة الشاملة ، مثل تطويق دائرة نصف قطرها 500 متر من حيث تم العثور على حالات مصابة وتقييد الحركة من وإلى المزارع القريبة لمدة 21 يومًا.

وقال مسؤول بالوزارة "هذه أول حالة مؤكدة هذا الموسم. من الضروري الالتزام التام بإجراءات مكافحة الفيروسات".