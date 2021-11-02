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مقتل 4 مسلحين في مواجهات مع الشرطة غرب باكستان

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الدمام - شريف احمد - قضت قوات الشرطة الباكستانية اليوم على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية في منطقة دير العليا شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية أن القتلى الأربعة سقطوا خلال تبادل إطلاق النار مع وحدة من قوات الشرطة كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في المنطقة.

وأفاد البيان أن القتلى ينتمون إلى مجموعة تابعة لحركة "طالبان باكستان" المحظورة، المتورطة في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية على قوات الأمن وتنفيذ عمليات القتل المستهدف وخطف المدنيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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