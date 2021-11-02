شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 مسلحين في مواجهات مع الشرطة غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الشرطة الباكستانية اليوم على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية في منطقة دير العليا شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية أن القتلى الأربعة سقطوا خلال تبادل إطلاق النار مع وحدة من قوات الشرطة كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في المنطقة.

وأفاد البيان أن القتلى ينتمون إلى مجموعة تابعة لحركة "طالبان باكستان" المحظورة، المتورطة في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية على قوات الأمن وتنفيذ عمليات القتل المستهدف وخطف المدنيين.