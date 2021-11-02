شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 5 ملايين وفاة بفيروس كورونا في العالم منذ ظهور الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسبب كوفيد-19 في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس أمس الاثنين الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش استنادا إلى أرقام رسمية.



ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعليا بفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى زيادة الوفيات المرتبطة بكوفيد بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميا.