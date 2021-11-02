فاوتشي يشجع على تعاطي الجرعة المعززة للقاح كورونا.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين، إن حالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الولايات المتحدة هي بمثابة "حقيبة مختلطة" مع دخول موسم العطلات، وأنه ينبغي على الأمريكيين الحصول على جرعات معززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا مؤهلين لذلك.



ولم يتم تطعيم أكثر من 64 مليون مواطن أمريكي بالغ، حيث تستعد إدارة بايدن لمقاومة كبيرة من الآباء والأمهات مع توفر اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما هذا الأسبوع.

وقال فاوتشي في مقابلة مع صحيفة "ماكلاتشي" الأمريكية "إنها حقيبة مختلطة". وأضاف "إنني أشعر بالارتياح لتحسن الحالات ودخول المستشفيات والوفيات. ما زلت قلقا من أن لدينا 64 مليون شخص مؤهلين للتطعيم ولم يتم تطعيمهم.

وأضاف "لذلك فإنه شعور متضارب كرد فعل على ما هي عليه الأمور". وقال "من الأنباء السارة إن الأعداد آخذة في الهبوط. إنه لأمر محبط بعض الشيء عندما يكون لدينا الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم ولم يتلقوه".

وقال إن الذين يتم تطعيمهم يمكنهم التخطيط للاحتفال بالأعياد بشعور أكبر بالحياة الطبيعية.