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ما هي مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 247.14 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و237738.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق        إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة              748857                  46044340

 

الهند                            458437                    34285814

 

البرازيل                       607824                     21810855

 

المملكة المتحدة          140672                     9097311

 

روسيا                        474034                     8554192

 

تركيا                         70793                      8060417

 

فرنسا                      117683                      7166877

 

إيران                         126456                     5934495

 

الأرجنتين                     115950                   5288807

 

إسبانيا                       87368                     5011148.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها            عدد الوفيات            عدد الإصابات

 

23 - العراق                  23196                     2056401

 

38 - المغرب                  14678                     946283

 

43 - الأردن                   11052                    864661

 

47 - الإمارات                2136                      739983

 

49 - تونس                   25244                    712776

 

50 - لبنان                    8554                     642215

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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