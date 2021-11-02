شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل أمس الاثنين عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 60 وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 331 ألفا و968 مصابا، والوفيات إلى 18 ألفا و711 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 912 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 279 ألفا و179 شخصا.