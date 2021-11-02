محمد الفلاح - واشنطن تدين هجمات الحوثي على مأرب وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، مليشيات الحوثي الانقلابية، بضرورة إنهاء العنف ووقف إطلاق النار.



وقالت كاثرين ويستلي القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، إنه يجب على مليشيات الحوثي إنهاء العنف والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار.

وأدانت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، اعتداءات مليشيات الحوثي الأخيرة على مأرب، التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين فضلا عن آلاف النازحين.

وتتعرض محافظة مأرب لهجمات حوثية وقصف صاروخي يستهدف منازل المدنيين ومراكز دينية وأعيان مدنية حيث سقط أكثر من 50 قتيلا وجريحا في هجومين لمليشيات الحوثي استهدفا منزل زعيم قبلي ومركز ديني في مأرب بحسب حصيلة رسمية.