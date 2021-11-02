صحة الوادي الجديد تضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة الدكتور أحمد محروس، بالتعاون مع مباحث التموين، أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمدينة الخارجة.

قالت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، في تصريح لها، مساء أمس الإثنين، إن المديرية شنت حملة تفتيش على المحلات التجارية والمخابز والمطاعم بالأسواق بمدينة الخارجة تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بمراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية، وتمكنت الحملة من تفتيش عدة محلات تجارية جرى ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.

وأكدت علا، أن الحملة ضبطت 17 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر، 7.5 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 24 قطعة حلويات " جاتوه"، و13 قطعة مخبوزات متنوعة، و3 كجم من الباذنجان، وتبين أن كل المضبوطات والأغذية التي جرى إعدامها كلها متغير الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدامها وتحرير محاضر بها وإحالتها لجهات التحقيق.