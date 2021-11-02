"جثة في الموقف".. سر جريمة مقتل سائق على يد شقيقين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي سائق بمركز الجمالية محافظة الدقهلية مصرعه، مساء أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بطعنه نافذة في الظهر، في موقف سيارات بعدما حضر عامل وشقيقه إليه أثناء جلوسه في الموقف واعتدى عليه الأول بطعنة في الظهر، مما تسبب في إصابته بجرح نافذ أودى بحياته فور وصوله للمستشفى، وتبين وجود خلافات بسبب الجيرة بين الطرفين.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بموقف خط سيارات "الجمالية – المنصورة"، بمدينة الجمالية، وسقوط مصاب بجرح نافذ بالظهر.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين إصابة الحسيني الدسوقي محمد علي البغدادي، 45عامًا، بجرح نافذ في الظهر وجرى نقله لمستشفى الجمالية المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وأكد الأطباء أنه الجرح كان نافذا للقلب مما تسبب في وفاته.

وأكد شهود عيان أن المتهم يدعى "عادل إبراهيم العشري"، عامل، وشقيقه فاجئا المجني عليه من الظهر أثناء جلوسه بالموقف في انتظار تحميل سيارته، وطعنه المتهم بسلاح أبيض في الظهر ليفاجئه الثاني بضربة على الرأس بقطعة حديدية.

وأوضح الشهود أن هناك خلافات جيرة بين زوجة شقيق المجني عليه وزوجة المتهم عادل العشري، وما أن تهدأ تلك الخلافات حتى تشتعل من جديد، وأن زوجة المتهم دائما ما تحرضه على جيرانه، وعندما رأى المجني عليه جالسا في موقف السيارات طعنه من ظهره وفر هاربا.

وتكثف مباحث الجمالية من جهودها لضبط المتهم وشقيقه، وتجري تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.​