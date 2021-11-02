وزيرة البيئة: العالم أدرك خطورة تغير المناخ بعد تأثر بعض الدول بتلك التغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - جلاسكو-(أ ش أ):

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أن القيادة السياسية المصرية حريصة على حضور قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسي تلقي الضوء على المشروعات التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها في مجال التخفيف والتكيف وأصبحت من أقل الدول في الانبعاثات ولكن من أكثرها تضررا.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة " النهار" لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين مساء أمس الإثنين إن الرئيس السيسي طالب الدول المتقدمة بأن تفي بتعهداتها وتقديم ال 100 مليار دولار ومساعدة الدول النامية في عمليات الخفض والتصدي لآثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العالم أدرك خطورة تغير المناخ لأن معظم دول العالم بدأت تتأثر بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك ضغوطا على الدول النامية للوصول إلى صفر انبعاثات وهذا يتنافى مع مبدأ المسئولية المشتركة الأعباء التي تم الاتفاق عليها خلال قمة باريس.

وأضافت أن الرئيس السيسي كان يترأس مجموعة لجنة دول وحكومات أفريقيا وتغير المناخ خلال عامي 2015 و2017 وساعد في حصول الجانب الأفريقي على تمويل مبادرتين أولهما المبادرة الأفريقية الجديدة المتجددة والأخرى المبادرة الأفريقية للتكيف.​