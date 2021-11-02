شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات للجنة الإعلام بالنواب لاستمرار إذاعة القرآن فى بث التنوير الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الإعلام بمجلس النواب 6 توصيات للتأكيد على أهمية الدور التنوير لإذاعة القرآن الكريم في مواجهة الإذاعات الأخرى التي تبث أفكاراً متطرفة، فضلا عن تحسين التردد للإذاعة الصوتية لتصل إلى معظم الدول الأفريقية والإسلامية، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:

2- العمل على زيادة قوة الترددات الإذاعية لتصل الى معظم الدول الافريقية والإسلامية مع بث البرامج بلغات مختلفة.

4- قيام الهيئة الوطنية للإعلام بالتنويه للمواطنين من خلال القنوات الاعلامية لتوضيح الترددات وكيفية الوصول اليها الخاصة بالإذاعات الأرضية.

6- قيام الهيئة الوطنية للإعلام ببذل الجهود لاستثمار عائد أموال الهيئة بما يسهم في إنجاز عمليات التطوير والاحلال والتجديد للمحطات الاذاعية على النحو المأمول