شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف السياسية الضيقة تؤجج حرب الأسماك الأنجلو فرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن حرب الأسماك بين بريطانيا وفرنسا تحتاج من بوريس جونسون وإيمانويل ماكرون الهروب من منطق المواجهة.

وبحسب افتتاحية الصحيفة، في التاريخ الطويل والمجيد للأعمال العدائية البحرية الأنجلو-فرنسية، ينبغي ألا يستحق الخلاف السيئ حول الوصول إلى مناطق الصيد في القناة أكثر من حاشية قصيرة، إذا كان الأمر كذلك.

وتابعت تقول: هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين بريطانيا وفرنسا والعديد من المصالح المترابطة بشكل وثيق. لكن الخلاف حول بضع عشرات من تراخيص الصيد يتم تضخيمه بشكل سخيف من كلا الجانبين من أجل غايات سياسية صغيرة الأفق.

وأردفت: يمكن أن تتصاعد حجة صغيرة إلى حرب تجارية مدمرة وتسمم العلاقات الأوسع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، هناك مشاكل أكبر في العالم تستدعي التعاون الفرنسي البريطاني.

ومضت تقول: كان من المتوقع دائما أن يكون صيد الأسماك أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وقد ثبت صحة ذلك.

واستطردت: هناك خلاف بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية بشأن منح تراخيص للسفن الفرنسية العاملة في مياه المملكة المتحدة التي يبلغ طولها 6-12 ميلا وتلك الموجودة حول جيرسي.

وأشارت إلى أنه بموجب شروط اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، يجب أن تكون القوارب الفرنسية التي تسعى إلى استمرار الوصول إلى هذه البحار قد اصطادت هناك في السنوات الأخيرة.

ونوهت إلى أن الخلاف يدور حول درجة الإثبات التي يجب على الربان الفرنسي إظهارها، خاصة حول جزر القنال.

وأضافت: تعتقد الحكومة الفرنسية أن المتطلبات أصبحت مستحيلة بالنسبة للبعض. ومُنعت عشرات القوارب الفرنسية من الوصول، رغم ترخيص العديد من القوارب الأخرى.

وأردفت: بسبب الغضب من التأخيرات المستمرة وغياب الحوار بشأن العملية، تعهدت باريس بالرد. تقول فرنسا إنه ما لم يكن هناك تقدم بحلول 2 نوفمبر، فإنها ستمنع القوارب البريطانية من إنزال صيدها في الموانئ الفرنسية، وستشدد الرقابة على القوارب البريطانية وعلى الشاحنات التي تدخل فرنسا، مما قد يؤدي إلى تعكير صفو طرق التجارة. كما هددت بمراجعة إمدادات الكهرباء لبريطانيا وضغطت على بروكسل لفرض عقوبات تجارية ضد المملكة المتحدة.

ووصفت الصحيفة التهديدات الفرنسية أنها مفرطة واستفزازية وربما مشكوك في شرعيتها.

وتابعت: من المفهوم أن تحتقر باريس رفض جونسون احترام التزامات صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية. لكن فيما يتعلق بحقوق الصيد، تشعر بأن لديها الوسائل لإلزام المملكة المتحدة بوعودها.

واختتمت بقولها: تحتاج باريس ولندن إلى التفاوض على طريقة للخروج من فخ المعاملة بالمثل. هناك الكثير على المحك.