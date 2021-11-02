شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الإعلاميين": الإعلام يلعب دورا مؤثرا فى بناء الوعى ومكافحة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً مؤثراً في بناء الوعي ومكافحة الفكر المتطرف لكونها أسرع السبل لنشر المستحدثات العلمية والمعرفية وبفضل اعتمادها على العلم الحديث وتطبيقاته المتطورة مما يكون لها بالغ الأثر على تربية الأجيال والتأثير في سلوكياتهم من خلال الوعي الجماهيري ومتطلبات الثقافة والمعرفة من خلال وسائل إعلام تدرك حجم التحديات الفكرية والثقافية التى تواجه الدولة المصرية الآن وفي ظل نجاحات غير مسبوقة في كافة المجالات، والتى تتطلب وبشكل عاجل مشروعاً ثقافياً تنويرياً تشارك فيه كل المؤسسات ويقودها الإعلام المصري.

وأضاف عدلي في تصريحات له، أنه يجب توحيد المجتمع ىتعبئة الرأي العام بشكل ايجابي وفعال نحو القضايا المجتمعية والقومية والمعاصرة والتى تهم المواطن حيث تقوم وسائل الإعلام بدور الموجه نحو القضايا الفكرية والثقافية والإعلامية والتى تحتاج أن تكون جنباً إلى جنب الدولة في كل قضايا الوطن تشرح للمواطن حقيقة الأحداث في مقابل كذب وتضليل إعلام أهل الشر.

وأعتبر أيمن عدلي أن التحدي الحقيقي لوسائل الإعلام الآن هو غرس القيم الأخلاقية والدينية وتثبيت الاتجاهات العامة والمحافظة عليها فضلاً عن تعديل أنماط السلوك بما ينأى بأفراد المجتمع عن الأفكار المتطرفة والهدامة.