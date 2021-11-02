ما فرق استهلاك الكهرباء بين فصلَي الصيف والشتاء وطرق الترشيد؟.. مصدر بـ"القابضة" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك تفاوتًا في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصلَي الصيف والشتاء؛ إذ يصل أعلى معدل ما يسمى بـ"الذروة " إلى أكثر من ٣٠ ألف ميجاوات، في حين يصل أقل استهلاك حتى ١٨ ألف ميجاوات في فصل الشتاء؛ بسبب انخفاض معدلات الاستهلاك في الفصلين.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن انخفاض فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصول الشتاء يرجع إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية والمنزلية المستهلكة للطاقة ساعات أقل من الصيف، ويأتي على رأسها أجهزة التكييف الذي تصل ساعات تشغيلها يوميًّا في بعض المناطق خلال شهرَي يوليو وأغسطس إلى دد تتجاوز 10 ساعات، إضافة إلى طول فترة تشغيل المراوح لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

ونوه المصدر بأن مكيف الهواء يعتبر من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكًا للكهرباء؛ حيث يستخدم خلال فصل الصيف للتغلب على الطقس الحار، لافتًا إلى أن متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة يصل إلى 1000 وات في الساعة، ويتراوح ما بين 2000 و5000 وات في حالة لو كان التكييف مركزيًّا، بينما يبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلووات لكل شهر.

وأوضح المصدر أن التكييف 16 قدمًا تترواح حدود استهلاك الكهرباء الشهري له بين 87.5 و55.5 كيلو وات/ ساعة، لافتًا إلى أنه يمكن للمشترك بطريقة بسيطة حساب استهلاك أي جهاز من الأجهزة المنزلية الكهربائية؛ ومنها التكييف، وكيف يتحول هذا الاستهلاك إلى مبلغ مطلوب سداده في الفاتورة من خلال الأمثلة التالية.

وكشف المصدر عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن خلال تشغيل جهاز التكييف لضبط كمية استهلاك الطاقة للتوفير وخفض قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء؛ وهي:

- ضبط التكييف على درجة 24.

- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدًا للحصول على أعلى درجة تبريد.

- يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكييف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطي برودة أعلى.

- تأكد من أن قدرة التكييف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.