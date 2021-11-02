زعيم أوكرانيا يعتزم تغيير 4 وزراء في تعديل حكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغيير أربعة وزراء في الحكومة في سعيه إلى تعزيز وزارة الدفاع وتحسين إدارة الاقتصاد وسط استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين.

وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة تأتي بعد إقالة رئيس البرلمان الشهر الماضي ووسط مناقشات حول استبدال محافظ البنك المركزي.

وقالت المتحدثة باسم الحزب الحاكم يوليا باليتشوك مساء اليوم الاثنين، إن البرلمان يحتاج إلى الموافقة على جميع المرشحين، والذي قد يحدث يوم الخميس المقبل ، فيما اجتمع نواب البرلمان لمناقشة ترشيح الوزراء والبدلاء.

يشار إلى أن هذه التغييرات الوزارية هي الثانية هذا العام وتأتي في منتصف فترة ولاية زيلينسكي البالغة خمس سنوات، والتي يكافح خلالها من أجل الوفاء بتعهداته الانتخابية للقضاء عليه الفساد ورفع مستويات المعيشة. وعلى عكس موقفه السابق، أشار العام الماضي إلى أنه قد يسعى للترشح لولاية ثانية.