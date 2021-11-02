لاتفيا تتلقى مساعدة دولية لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا - (د ب أ)

تلقت لاتفيا مساعدة دولية في جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتضررت لاتفيا بشدة من هذه الجائحة. وشكر وزير الصحة دانيالز بافلوتس فنلندا والمجر وهولندا والسويد "لتقديمهم الدعم من معدات طبية لمكافحة جائحة كوفيد-19 عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي".

وتفاقمت أوضاع الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا في لاتفيا. ووفقا للسلطات الصحية، سجلت البلاد حوالي 1745 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في الأيام الـ 14 الماضية.

ويصنف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، لاتفيا حاليا على أنها لديها على أعلى معدلات إصابة في أوروبا.