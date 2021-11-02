محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بأطفيح.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح في الجيزة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمدًا مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه الأمر الذي أثار حفيظتهم، فاستَجلبوا أداة مما تستخدم في الاعتداء "كوريك بناء"، وتوجهوا لمسكنهم وما إن ظفروا بالمجني عليه حتى كَال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره؛ فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني قرية عرب الكريمات، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمين من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدًا مع سبق الإصرار أن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة، للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.