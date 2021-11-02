​لـ3 فئات.. الأزهر تفتح باب التقديم للتسكين بالمدن اليوم (الخطوات والأوراق المطلوبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تبدأ جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية، ولمدة 10 أيام.

وأتاحت جامعة الأزهر، التقديم لثلاث فئات من الطلاب، وهم طلاب النقل والفرق النهائية الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى، والمستجدين الملتحقين بالجامعة في العام الحالي 2021-2022 م.

وأكدت جامعة الأزهر، أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة في المرحلة الثانية غير حاصل على تطعيم فيروس كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك.

وأكدت، أن التسجيل لهذه المرحلة يكون من خلال الرابط التالي:

وينشر "الخليج 365" خطوات التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالأزهر، وهي كما يلي:

ــ قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة، باستخدام خدمة فوري على كود دفع 6451.

ـ التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ـ يجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، و استمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

ـــــ إفادة من الطالب أو الطالبة بتلقي جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى جرى تطعيمه فيها.

ــ يتوجه الطالب أو الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي سيتم الإعلان عنها مسبقًا.

وجاءت الأوراق المطلوبة كما يلي:

ـ عدد 4 صور شخصية.

ـ 2 صور بطاقة الطالب/ ولي الأمر/ الضامن مع الاطلاع على الأصل.

ـ 3 ملف ورقي.

ــ صورة إيصال السداد من الفوري الخاصة بالتقدم للسكن بالمدن "مكبر"