فيديو “مُفجع”.. 7 قتلى وعشرات العالقين في انهيار مبني ضخم في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - قتل 7 أشخاص وتم إنقاذ شخصين آخرين فيما لا يزال عدد غير محدد من الأشخاص محاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من 21 طابقا، الذي انهار في وقت سابق اليوم الاثنين، في لاغوس في نيجيريا.

وأفادت السلطات بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، فيما يعمل بعض العمال والسكان المحليين على إزالة الأنقاض للوصول إلى الأشخاص المحاصرين.

وفي التفاصيل فقد انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء الإثنين، مؤلفة من 21 طابقا والواقع في حي إيكويي الفخم في لاغوس، قبيل الساعة 15,00 (14,00 ت غ) في حين كان عشرات العمال في موقع البناء.

وقال إبراهيم فارينولي من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أنه تم إنقاذ أربعة أشخاص حتى الآن وانتشال أربعة جثث من الموقع، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وتعتبر إيكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزًا في لاغوس العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

وبدا الذهول على وجوه العمال المنتشرين حول الركام البالغ ارتفاعه أكثر من عشرة أمتار، وقد غطاهم الغبار.

وأكد خمسة منهم على الأقل أن أكثر من أربعين شخصا كانوا يعملون في داخل المبنى لحظة الانهيار.

وقال تيوو سولي (21 عاما) “كنت أعمل تحت، لذا نجوت”. مضيفا “وقفت على التلة ورأيت خمس جثث، حاولنا سحبها لكن طلب منا النزول، انظروا إلى يدي إنها مغطاة بالدماء”.

من جهته، قال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس فيمي أوكي-اوسايينتولو إن “العديد من العمال علقوا تحت الركام” من دون إعطاء رقم محدد.

وتجمع العشرات في محيط الموقع، وقد ندد بعضهم ببطء عمليات الإنقاذ وتساءلوا “أين أجهزة الإنقاذ؟ لمَ الأمر يستغرق وقتا طويلا؟”. قبعد أكثر من ساعتين على الانهيار كانت زحمة السير لا تزال تعيق وصول فرق الإنقاذ المكلفة رفع الأنقاض.

وتتواجد في الموقع بضع سيارات إسعاف يقدم عناصرها الإسعافات الأولية لجريحين.

وقرابة الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي كانت قد وصلت رافعة صغيرة إلى الموقع وبدأت العمل على رفع الأنقاض. وينتشر في الموقع عشرات العسكريين يعملون على تهدئة الأوضاع وإبعاد المتواجدين في المكان حرصا على سلامتهم.

وفي محيط الأنقاض مبنيان قيد الإنشاء مشابهان للمبنى المنهار. وأعلنت الشرطة أن أسباب الانهيار لم تتضح بعد.

وعلى بعد عشرات الأمتار من موقع المبنى المنهار، يواصل عمال بناء عملهم وكأن شيئا لم يكن، من دون أدنى تجهيزات وقائية. ويبدو عدد من العمال دون العشرين من العمر.

ويعد انهيار المباني مأساة شائعة في نيجيريا، أكثر دول أفريقيا تعدادا للسكان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبان متداعية في انتهاك لقوانين البناء.