عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين: على روسيا تعزيز دفاعاتها بالنظر إلى تحركات الناتو

الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إلى ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية للبلاد، في ظل تحركات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.



وخلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين ومصنعي أسلحة في سوتشي جنوبي روسيا، أشار بوتين بشكل خاص إلى نشر دفاعات صاروخية أميركية في أوروبا الشرقية، والزيارات المتصاعدة لسفن "الناتو" لمياه قريبة من المياه الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود.

الشهر الماضي، علّقت روسيا مهمتها في "الناتو" وأمرت بإغلاق مكتب الحلف في موسكو بعد أن سحب "الناتو" اعتماد ثمانية مسؤولين روس في مقره في بروكسل، قائلاً إنه يشتبه في أنهم يتبعون سراً الاستخبارات الروسية.

وكثيراً ما عبرت روسيا عن مخاوفها من انتشار قوات "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية، وهو ما وصفته بالتهديد الأمني لها.

وفي يونيو الماضي، أعلنت روسيا أن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية وألقت طائرة حربية قنابل في طريق المدمرة البريطانية "ديفندر" لإبعادها عن مياه البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول في القرم. ونفت بريطانيا تلك الرواية وأصرت على أن سفينتها لم يتم إطلاق النار عليها وقالت إنها كانت تبحر في المياه الأوكرانية.

ومثل معظم دول العالم تعترف بريطانيا بشبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا على الرغم من ضم شبه الجزيرة إلى روسيا عام 2014.

وفي أعقاب الحادث، حذرت موسكو من أنها مستعدة لاستهداف أي سفن حربية "متطفلة" لا تستجيب للتحذيرات.

وقال بوتين في الاجتماع اليوم: "يجب علينا تحسين نظم الدفاع الجوي والفضائي لدينا، لأن قوى رئيسية تعكف على تطوير أسلحة هجومية عالية السرعة، وهذا ما تبرره أيضاً التحركات العسكرية والسياسية، التي تشمل تزايد الطلعات الجوية لطائرات "الناتو" بالقرب من روسيا، وتكرار تواجد السفن الحربية التابعة للحلف والمسلحة بصواريخ موجَّهة في بحر البلطيق والبحر الأسود".

كما أكد ضرورة تحديث نظام القوات الجوية الروسية، موضحاً أن "الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي يعتمد على الاستعداد القتالي للقوات مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض الزملاء الأجانب يحاولون كسرها، وروسيا ستستجيب بشكل مناسب لمثل هذه المحاولات".

وتابع: "يجب على نظام الدفاع الجوي الروسي المحدث أن يكتشف الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بكافة أنواعها ويدمرها على طول مسارها".

كما كشف بوتين أنه من المقرر تسليم أول عينة من أحدث نظام صاروخي روسي "إس-500" إلى الجيش قريباً.