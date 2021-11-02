شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يتقدم بطلب إحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى بقرى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير الاسكان بخصوص مشاكل الصرف الصحى فى قرى مركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف بعد ارتفاع المياة الجوفية وتأثيرها على صحة المواطنين.

وجاء في الطلب أنه استنادا لحكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب إحاطة الى وزير الإسكان بشأن عدم وصول الصرف الصحى لقرى مركز بنى سويف بمحافظة سويف وتراخى الوزارة في توسعة محطات معالجة الصرف الصحى مما يؤثر سلبا على حالة المنازل والحالة لصحية للسكان.

وطالب النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يحال موضوع طلب الإحاطة الى لجنة الإسكان للمناقشة .



