شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: تعديلات قانون المرور تتضمن سحب رخص المركبات 3 شهور فى بعض الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور تضمنت تخفيض سن قيادة دراجة البخارية لسن 16 سنة بدلا من 18 عاما.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن اللائحة التنفيذية تحدد الشروط الخاصة بالترخيص والمستندات المطلوبة للترخيص وشروط منح الترخيص بالنسبة لذوى الإعاقة ونوع المركبات المصرح لهم بقياداتها وتضع شروط لمنح الترخيص الذين يخرجون من المؤسسات العقابية .

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون المرور تتضمن سحب رخص المركبات الخاصة بقائدى السيارات 3 شهور في بعض الحالات وفى مخالفات الجسيمة سحب الرخصة لسنة.