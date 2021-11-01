شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. هذا ما ستخسره حكومة لبنان اقتصادياً بسبب جورج قرداحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تنفصل الأزمات الاقتصادية عن الأزمات والتوجهات السياسية، وهذا ما انعكس في الداخل اللبناني، عقب الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بين لبنان ودول الخليج بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة.

وعقب تصريحات قرداحي فرضت المملكة، حظراً على جميع الواردات من لبنان.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن عدد الشركات الخليجية المسجلة في لبنان بلغت نحو 214 شركة، بحجم رأس مال يزيد على 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المستشار الاقتصادي بالمملكة عيد العيد، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان خلال السنوات الست الماضية بلغ نحو 600 مليون دولار سنويا.

وأضاف أن المملكة تصدرت قائمة الدول الخليجية من حيث حجم التجارة مع لبنان بإجمالي قيمة 790 مليون دولار بين صادرات وواردات.

وفي لغة الأرقام التجارية أيضا فقد أشارت قاعدة بيانات مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبنان مع الدول الخليجية بلغ العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار.

بينما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة ، أن السلع المستوردة من لبنان عام 2019 شملت معادن ثمينة وأحجار كريمة، فواكه، وخضار، وكاكاو وزيوت عطرية وغيرها.

فيما شملت صادرات المملكة للسوق اللبنانية فتتركز بشكل كبير في اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 555 مليون ريال، يليها المنتجات الصيدلانية بقيمة 91 مليون ريال.