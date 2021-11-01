شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد .. لحظة القبض على قاطع رأس صديقه بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الإمساك بشخص قام بقطع رأس صديقه في محافظة الإسماعيلية المصرية.

ويظهر مقطع الفيديو ملاحقة الأهالي للجاني، والإمساك به، حتى مجيء عناصر الشرطة والقيام بتسليمه .

وكانت منطقة شارع البحري بالمحافظة، قد شهدت حالة من الذهول والرعب بين المواطنين، حيث أقدم شاب على ذبح جاره، وقطع رأسه والتجول بها في الشوارع.

ونقلت الصحف المصرية عن أحد شهود العيان قوله : أنا كنت واقف في شارع طنطا، وأشاهد الراجل يمسك كيسا أسود فيه رأس الرجل وهو يجري بها”.