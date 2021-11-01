شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة استمرار عمليات إيصال المساعدات وتقييم الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان، مشيرةً إلى تلقى أكثر من 90 ألف شخص مساعدات غذائية في أنحاء شرق البلاد، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو مارتينيز، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن المتلقين للمساعدة هم أشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والعائدين الأفغان في مركز للعبور عند المعبر الحدودي بين أفغانستان وباكستان الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت إلى استمرار حملات التطعيم ضد كوفيد 19 بدعم من اليونيسف في مقاطعتي بدخشان وتخار، حيث وصلت إلى حوالي 30 ألف شخص بالجرعة الأولى من اللقاح، منذ 16 أكتوبر.